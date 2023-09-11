وزير النفط يؤكد على اهمية جولات التراخيص النفطية في دعم الاقتصاد الوطني

2023/09/11 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاحد، على اهمية جولات التراخيص النفطية في دعم الاقتصاد الوطني. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز انه “خلال افتتاح معرض ومؤتمر العراق الاول للمشاريع النفطية وجولات التراخيص، اكد الوزير اهمية جولات التراخيص النفطية في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة”، مشيرا الى “مساهمة جولات التراخيص في زيادة […]

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