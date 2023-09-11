2023/09/11 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية مجاهد محمد شافي العيفان، اليوم الأحد، إطلاق البيع بالتقسيط لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية الموطنة رواتبهم. وذكرت وزارة التجارة في بيان تلقته إيرث نيوز أن “العيفان ترأس اليوم العاشر من شهر أيلول الحالي اجتماع هيئة المديرين بحضور معاون المدير العام ومديري الأقسام، وتقرر إطلاق البيع بآلية […]

ظهرت المقالة التجارة تعلن إطلاق البيع بالتقسيط للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية الموطنة رواتبهم أولاً على ايرث نيوز.