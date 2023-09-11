اخبار الهزة الارضية

2023/09/11 | 07:31 - المصدر: هزة ارضية

سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، اليوم الاثنين، حدوث ثلاث هزات أرضية في دهوك وكركوك وصلاح الدين.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن قوة الهزات الثلاث بلغت 4.7 درجة و4.6 درجة و3.1 درجة على مقياس ريختر.

وقعت الهزة الأولى في محافظة كركوك، شرق طوزخورماتو بين كركوك وصلاح الدين، والهزة الثانية في محافظة دهوك، قرب الحدود العراقية التركية.

ووقعت الهزة الثالثة في محافظة دهوك ايضاً.

وشعر السكان بالهزات الثلاث، دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ووردت انباء عن الشعور بالهزة في السليمانية وأربيل ومناطق اخرى من العراق.

ودعت السلطات العراقية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

المصدر: هذا اليوم