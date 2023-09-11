كيفية حماية نفسك من الهزات الأرضية

2023/09/11 | 07:39 - المصدر: اخبار العراق

كيف تحمي نفسك عند وقوع الهزات الأرضية او الزلازل؟

الزلازل هي أحداث طبيعية تحدث عندما تتحرك الصفائح التكتونية تحت الأرض. يمكن أن تكون الزلازل مدمرة للغاية، حيث يمكن أن تسبب أضرارًا واسعة النطاق للبنية التحتية والمنازل والشركات. يمكن أن تتسبب الزلازل أيضًا في وقوع إصابات ووفاة.

هناك عدة أشياء يمكنك القيام بها لحماية نفسك من الهزات الأرضية. من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يمكنك تقليل خطر الإصابة أو الوفاة في حالة وقوع زلزال.

الاستعداد قبل وقوع الزلزال

1. تعرف على خطر الزلزال في منطقتك

أول خطوة في حماية نفسك من الزلزال هي معرفة خطر الزلزال في منطقتك. يمكنك القيام بذلك من خلال البحث عن معلومات حول تاريخ الزلازل في منطقتك.

2. اصنع خطة طوارئ

بمجرد أن تعرف خطر الزلزال في منطقتك، قم بإنشاء خطة طوارئ. يجب أن تتضمن خطة الطوارئ ما يلي:

مكانًا آمنًا للاحتماء في حالة وقوع زلزال

كيفية الاتصال بأفراد الأسرة والأصدقاء

كيفية الوصول إلى الإمدادات الأساسية، مثل الطعام والماء والإمدادات الطبية

3. قم بتثبيت دعامات الزلازل

إذا كنت تعيش في منطقة معرضة للزلازل، فقم بتثبيت دعامات الزلازل على الأثاث المحمول. يمكن أن تساعد دعامات الزلازل في منع الأثاث من السقوط والتسبب في إصابات.

4. قم بتخزين الإمدادات الأساسية

قم بتخزين إمدادات أساسية لمدة ثلاثة أيام على الأقل في حالة وقوع زلزال. يجب أن تشمل الإمدادات الأساسية الطعام والماء والإمدادات الطبية.

5. قم بتدريب أفراد الأسرة والأصدقاء

قم بتدريب أفراد الأسرة والأصدقاء على ما يجب فعله في حالة وقوع زلزال. يجب أن يعرفوا مكان الاختباء وكيفية التصرف في حالة وقوع زلزال.

ما يجب فعله أثناء وقوع الزلزال

1. ابق هادئًا

الشيء الأكثر أهمية الذي يجب فعله أثناء وقوع الزلزال هو الاحتفاظ بهدوء. يمكن أن يؤدي الذعر إلى اتخاذ قرارات خاطئة يمكن أن تعرضك للخطر.

2. ابحث عن مكان آمن للاحتماء

إذا كنت في الداخل، فابحث عن مكان آمن للاحتماء. يمكن أن يكون هذا في زاوية الغرفة بعيدًا عن النوافذ والجدران. إذا كنت في الخارج، فابحث عن مكان بعيدًا عن المباني والأشياء التي يمكن أن تسقط عليك.

3. احمي رأسك

إذا كنت في الداخل، فاستخدم يديك أو وسادة لحماية رأسك.

4. انتظر حتى يتوقف الزلزال

بمجرد توقف الزلزال، لا تخرج على الفور. انتظر حتى تتأكد من أن المنطقة آمنة.

ما يجب فعله بعد وقوع الزلزال

1. ابق بعيدًا عن المناطق المتضررة

إذا كنت في منطقة متضررة، فابقى بعيدًا عن المنطقة حتى يتم تقييمها من قبل خبراء السلامة.

2. تحقق من سلامتك وسلامة الآخرين

تحقق من نفسك بحثًا عن إصابات. إذا كنت مصابًا، فاطلب المساعدة على الفور. تحقق أيضًا من سلامة أفراد الأسرة والأصدقاء.

3. اتبع تعليمات السلطات

اتبع تعليمات السلطات المحلية في حالة وقوع زلزال. قد تصدر السلطات تعليمات بشأن الإخلاء أو إعادة التجمع.

الخلاصة

من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يمكنك تقليل خطر الإصابة أو الوفاة في حالة وقوع زلزال. من المهم أن تكون على دراية بخطر الزلزال في منطقتك وأن يكون لديك خطة طوارئ. إذا كنت تعيش في منطقة معرضة للزلازل، فقم بتثبيت دعامات الزلازل وقم بتخزين الإمدادات الأساسية. ابقى هادئًا واحتفظ برأسك أثناء وقوع الزلزال. انتظر حتى يتوقف الزلزال قبل الخروج. ابق بعيدًا عن المناطق المتضررة. تحقق من سلامتك وسلامة الآخرين. اتبع تعليمات السلطات.