2023/09/11 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، إذ أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين على توقعات الطلب على الوقود على الرغم من أن خام برنت ظل فوق 90 دولارا للبرميل، مدعوما بشح الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات. وقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة “المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني أثرت على المعنويات […]

ظهرت المقالة مخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني تضغط على أسواق النفط أولاً على ايرث نيوز.