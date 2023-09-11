بالفيديو.. النظرية الكوكبية وتوقعات العالم العراقي صالح عوض للزلازل.. فما مفاجأة الشهر العاشر؟

2023/09/11 | 08:52 - المصدر: صالح عوض

النظرية الكوكبية وتوقعات العالم العراقي صالح عوض للزلازل.. فما مفاجأة الشهر العاشر؟

يعد العالم العراقي صالح عوض أستاذ الجيولوجيا في جامعة بغداد شخصية بارزة في مجال دراسة الزلازل والتنبؤ بها، وقد اعتمد على نظريته الكوكبية لتوقع وقوع الزلازل قبل حدوثها، مما جعله يثير اهتمام العديد من الباحثين والعلماء، ولكن ليس داخل العراق بالتأكيد، وهذا ما يثير استغراب الكثيرين الذين يعتمدون تنبؤات عالم هولندي وليس عالماً من أبناء جلدتهم.

ما هي النظرية الكوكبية؟

القوة الجذبية الخارجية وسبب الزلازل: تأسست نظرية صالح عوض على أسس علمية قوية، حيث استند إلى البحث العالمي والقوانين الفيزيائية الفلكية. ووفقًا لهذه النظرية، يعتبر سبب الزلازل القوة الجذبية الخارجية في المجموعة الشمسية.

التجارب الزلزالية: أثبتت هذه النظرية صحتها من خلال توقعها بنجاح العديد من الأحداث الزلزالية. وهذه التوقعات مدعومة بسجلات التاريخ التي تشهد على دقة نظريته، حسبما ما يؤكده في مقابلات على محطات تلفزيونية مصرية وعربية.

آثار الزلازل على الأرض

الأرض وحالة الاجهاد: وفقًا لنظرية صالح عوض، تتعرض الأرض لجهد جذبي كبير نتيجة اقتراب مجموعة من الكواكب الشمسية الكبيرة وقرب المسافات في فترات زمنية محددة.

تأثير الجهد على دوران الأرض:* هذا الجهد يؤثر على حركة دوران الأرض، مما يزيد من توترها ويؤدي إلى حدوث الزلازل. حيث يجعل الألواح الجيولوجية تتحرك وتسجل هزات زلزالية عالية.

التوقعات القادمة:

شهر العاشر والزلازل المتوقعة: من المتوقع أن يشهد الشهر العاشر (تشرين الأول أكتوبر) حالة حرجة بين 14 و16 منه أو ينقص ويزيد قليلاً، حيث يتوقع وجود القمر بين الأرض والشمس بزاوية 40 درجة وفقًا لنظرية الكواكب. سيزيد هذا الوضع الجهد الجذبي على الأرض ويزيد من احتمالية حدوث زلازل.

ما سبب زلزال المغرب؟

زلزال المغرب وتفسيره: تم استنتاج أن زلزال المغرب جاء نتيجة تنشيط الصفيحة الأفريقية وتصادمها مع صفيحة الأوروبية بفعل القوة الجذبية للكواكب والتوترات في الصفائح الأرضية، وفقاً للنظرية الكوكبية.

الحركة المستمرة للأرض والزلازل: تظهر نظرية صالح عوض أن الأرض دائمة الحركة وتتعرض باستمرار للزلازل نتيجة التأثيرات الكوكبية والقوى الجذبية الخارجية.

توفر هذه النظرية منهجًا مبتكرًا لفهم وتوقع حدوث الزلازل، بحسب صالح عوض.

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تأثير التغيرات المستمرة: تشير النظرية إلى أن التغيرات المستمرة في مواقع الكواكب والجسم السماوية تلعب دورًا مهمًا في تكوين وتوجيه حدوث الزلازل على سطح الأرض.

وتظهر نظرية صالح عوض الكوكبية أن الزلازل ليست مجرد ظواهر عشوائية، بل يمكن توقعها وفهمها بناءً على تأثيرات الكواكب والقوى الجذبية الخارجية على الأرض.

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وتمثل هذه النظرية تقدمًا مهمًا في مجال دراسة الزلازل وقد تساهم في تعزيز إجراءات السلامة والتنبؤ بالزلازل في المستقبل، وقد تحقق جزء كبير منها حتى قبل حدوثه كما في الهزة الأخيرة في العراق.

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