2023/09/11 | 09:05 - المصدر: واع

متابعة – واعأصبح ديوكوفيتش، البالغ 36 عاما، أكبر لاعب سنا يفوز بلقب فردي الرجال في أمريكا المفتوحة بعصر الاحتراف، وأول من يحصد ثلاثة ألقاب من البطولات الأربع الكبرى في موسم واحد خلال أربع مرات، بعد فوزه على دانييل ميدفيديف في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.وتغلب ديوكوفيتش على منافسه الروسي بـ 6-3 و7-6 و6-3 ، ليعادل الرقم القياسي لمارغريت كورت الحاصلة على 24 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى.وكلل انتصار اللاعب الصربي، الرابع في عشر مباريات نهائية في فلاشينغ ميدوز، موسما رائعا آخر له في البطولات الأربع الكبرى عقب فوزه في أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة، كما سيستعيد صدارة التصنيف العالمي.وقال ديوكوفيتش عن لقبه الكبير الـ24: "هذا يعني كل شيء بالنسبة لي بالتأكيد، أعيش حلم طفولتي حقا". مضيفاً أن"دخول تاريخ هذه الرياضة أمر مميز حقا ومن الصعب وصف ذلك بالكلمات . حلمت في طفولتي حين كنت أبلغ سبع أو ثماني سنوات بأن أصبح أفضل لاعب في العالم".