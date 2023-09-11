2023/09/11 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن مؤتمر الأساقفة السويسريين، أن الفاتيكان أمر بإجراء تحقيق مع رجال دين كاثوليك رفيعي المستوى في البلاد على خلفية اعتداءات جنسية. وقالت المجموعة، في بيان، إن هناك مزاعم عديدة بحق أساقفة عاملين ومتقاعدين، بالإضافة لرجال دين آخرين بسبب طريقة تعاملهم مع حالات الاعتداء. وبشكل محدد، واجهوا اتهامات بالتستر على الاعتداءات. كما أن هناك اتهامات بأن […]

ظهرت المقالة الفاتيكان يأمر بالتحقيق مع رجال دين بارزين في اتهامات بـ”اعتداءات جنسية” أولاً على ايرث نيوز.