2023/09/11 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

يعتبر ارتفاع الكوليسترول من عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين، إذا ترسب في الجدران الداخلية للشرايين.ويشاع أن ارتفاع الكوليسترول له تأثيرات سلبية على صحة الجهاز الهضمي، حيث يعاني بعض المصابين به بآلام شديدة في البطن، فما العلاقة بينهما؟ العلاقة بين ارتفاع الكوليسترول وألم المعدة عملية إنتاج الكوليسترول بالجسم من […]

ظهرت المقالة هل ارتفاع الكوليسترول يسبب ألمًا في المعدة؟ أولاً على ايرث نيوز.