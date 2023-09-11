2023/09/11 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن لويس روبياليس الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء الأحد، بعد الجدل الدائر حول تقبيله لجيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني، في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. وجاء هذا خلال حواره مع الصحفي بيرس مورغان، الرجل الذي تسبب حواره مع كريستيانو رونالدو في رحيله لصفوف النصر السعودي. وقال روبياليس: “أنا أحب بناتي للغاية […]

ظهرت المقالة بعد قبلته المثيرة للجدل.. روبياليس يستجيب للضغوطات على الهواء! أولاً على ايرث نيوز.