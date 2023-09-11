2023/09/11 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



بعد الركود والتوقف الحاصل في مشروع الوزارة رقم واحد والذي دام لسنوات طوال، فَعلتْ وزارة التربية مواقع التشييد لـ(٦٩) بناية مدرسية جديدة بمتابعة مدير عام تربية ديالى الدكتور قاسم ابراهيم وتنفيذ شركات رصينة بالتنسيق مع دائرة المهندس المقيم في المديرية .



واستعرض المكتب الإعلامي في الوزارة مراحل ونسب الانجاز التي باتت واضحة للعيان بنمط بناء حديث وتصاميم عالمية في (18) مدرسة من اصل (٢٥) تُنفذها شركة كوبرچيس البريطانية و( 23 ) بناية اخرى من اصل (٣٤) ضمن اعمال شركة ديما واخيرا المباشرة ببناء أربع مدارس من بين (١٠) تابعة لشركة بلتك مشيراً الى استعداد الوزارة لافتتاح عشرين بناية مدرسية مطلع العام الدراسي المقبل بعد رفع وتيرة العمل وبشكل ملحوظ الى ثلاث وجبات.

يتبع ...