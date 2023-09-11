وزير الداخلية العراقي يوعز لقادة 3 محافظات بالتهيؤ لتسلم الملف الأمني

2023/09/11 | 10:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الإثنين، بإعادة تنظيم القطعات الأمنية في بعض المناطق، وأوعز لقادة 3 محافظات بالتهيؤ لتسلم الملف الأمني خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً للاستماع الى الإيجاز الشهري لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة، بحضور وكيلي شؤون الشرطة والاستخبارات والكادر المتقدم بالوزارة، فضلا عن قائد عمليات بغداد وقائد شرطتها وقادة الشرطة في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية.

وأكد الوزير بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "السرعة في تنفيذ أوامر القبض وعدم التهاون بها، موجهاً بإعادة تنظيم القطعات الأمنية في بعض المناطق، فيما أشاد بالمحافظات التي حدث فيها انخفاض بنسبة الجرائم".

كما أمر بـ"تقييم عمل مراكز الشرطة"، مشدداً على أن تأخذ دورها الأمني، من خلال الارتقاء بواقعها".

كما وجه القادة بمتابعة مركز العمليات بالمحافظات، فضلاً عن تفعيل دور دوريات النجدة والسرعة في الاستجابة للنداءات، كما وجه مديرية المرور العامة بتحليل الحوادث الأخيرة ومعالجة الأسباب.

وفي محور آخر، أكد الوزير على "ضرورة أن يتهيأ قادة محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لتسلم الملف الأمني بالكامل خلال العام المقبل، والعمل على تقيم مدراء أقسام النجدة ومراكز الشرطة خلال الفترة المقبلة".

وأكد الوزير على "متابعة النزاعات العشائرية والقبض على كل من يستخدم الأسلحة فيها وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً.

وفي ختام الاجتماع ناقش الشمري الإجراءات الأمنية المتخذة لزيارة ذكرى وفاة الرسول في النجف خلال الأيام القريبة المقبلة وتكرار النجاح الأمني الذي تحقق في زيارة الأربعين.