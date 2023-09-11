عبر السليمانية.. إحباط محاولة تهريب سبائك ذهبية إلى العراق

2023/09/11 | 10:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص حاول تهريب سبائك ذهبية إلى العراق عبر محافظة السليمانية ضمن اقليم كوردستان.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفرزة تابعة للفوج الثاني في لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى، تمكنت من ضبط متهم بحوزته مصوغات وسبائك ذهب بوزن 24 كغم كان يروم تهريبها وادخالها إلى الأراضي العراقية عبر محافظة السليمانية".

وبينت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".