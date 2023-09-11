العراق.. تسجيل 3 هزات أرضية في دهوك وكركوك

2023/09/11 | 10:45 - المصدر: العربية

أعلنت وزارة النقل العراقية، فجر اليوم الاثنين، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي ثلاث هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك.ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.ووفقاً لهيئة الرصد الزلزالي العراقية، بلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجات، ومركزها على بعد 20 كيلومترا شمال شرق طوزخرماتو في محافظة كركوك.أما الهزة الأرضية الثانية فبلغت قوتها 4.6 درجات ووقعت في محافظة دهوك قرب الحدود العراقية التركية، في حين وقعت الثالثة بالقرب من الهزة السابقة وفي المحافظة ذاتها، وبلغت قوتها 3.1 درجات.19 هزة في آبوكانت الهيئة العامة قد أصدرت التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر آب 2023 حيث سجلت 19 هزة خلاله.بدوره، قال المدير العام للهيئة عبد العظيم الساعدي في بيان له، إنه "تم إصدار النشرة الزلزالية إذ سجلت مراصدنا 19 هزة منها 12 هزة داخل العراق والمناطق المجاورة والسبعة الأخرى في إيران تركيا سوريا".فيما أوضحت