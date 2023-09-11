2023/09/11 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

في مقدمتها سرعة تنفيذ أوامر القبض بحق المجرمين وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً.. وزير الداخلية يؤكد على عدد من التوجيهات خلال استماعه للإيجاز الشهري لعمل مفاصل وتشكيلات الوزارة ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اجتماعاً أمنياً للاستماع الى الإيجاز الشهري لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة، بحضور وكيلي شؤون الشرطة والاستخبارات والكادر المتقدم بالوزارة، فضلا عن […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية: هذه المحافظات عليها التهيؤ لاستلام الملف الأمني بالكامل أولاً على ايرث نيوز.