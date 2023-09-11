2023/09/11 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

قال عضو مجلس النواب عن دولة القانون موحان الساعدي، اليوم الاثنين، إن انتخابات مجالس المحافظات ستجري في موعدها المحدد في كانون الأول المقبل. وأوضح الساعدي في تصريح تابعته “ايرث نيوز”، أن جميع الجهات منها المفوضية والحكومة والأجهزة الأمنية مستعدة وتعمل من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكداً أن المفوضية ستصادق على الأسماء المترشحة خلال […]

ظهرت المقالة بعد الأحداث الأخيرة.. برلماني يحسم قضية إجراء الانتخابات في كركوك أولاً على ايرث نيوز.