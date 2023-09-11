وفد عسكري عراقي رفيع يصل الى سنجار

2023/09/11 | 11:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل وفد عسكري رفيع من الجيش العراقي، يوم الاثنين، الى قضاء سنجار الواقع غربي محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية، وصلوا صباح اليوم، إلى قيادة فرقة المشاة العشرين في سنجار، للإطلاع على الوضع الأمني وانتشار القطعات.

وتوصلت حكومتيّ بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي حكومة تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.