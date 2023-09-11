شرطة بابل: المعتدين بالضرب على عامل النظافة في قبضة العدالة

2023/09/11 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الإثنين (11 أيلول 2023)، اعتقال المعتدين على عامل النظافة بالضرب، وسط مدينة الحلة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "عامل نظافة تعرض أثناء تكليفه بالواجب في منطقة سوق علاء القاضي وسط مدينة الحلة الى الإعتداء بالضرب المبرح على يد شخصين لاذا بالفرار".

وأضافت، أنه "في أقل من 24 ساعة تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيف المتهمين إصولياً وفق المادة 230 من قانون العقوبات" .

وبيّنت، أن "عملية القبض تمت بمتابعة شخصية من قبل قائد الشرطة اللواء خالد تركي الشمري وبجهود مفارز مركز شرطة الجبل التابع لقسم شرطة البلدة الصوب الكبير" .