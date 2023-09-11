صدور احكام بالإعدام ضد عناصر عصابة مختصة بالتجارة الدولية للمخدرات

2023/09/11 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



أصدر القضاء العراقي، حكمًا بالإعدام ضد عناصر عصابة مختصة بتجارة المخدرات، وذلك بعد اعتقالهم من قبل مديرية أمن الحشد الشعبي.

بيان لمديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي تلقته "بغداد اليوم"، الاثنين (11 أيلول 2023)، قال، إنه " أصدر القضاء العراقي، حكما بالإعدام ضد عناصر عصابة مختصة بالتجارة الدولية للمخدرات على إثر اعتقالهم بعملية نوعية من قبل المديرية العامة للأمن والانضباط (التحقيقات والأمن الوقائي) في وقت سابق".

وأضاف البيان، أن "العصابة تعد أحد أبرز عصابات تجارة المخدرات الدولية، حيث تم إلقاء القبض عليهم سابقا بخطة استخبارية نوعية و كمين محكم من قبل مديرية الأمن والانضباط بعد استحصال الموافقات القضائية وبعد إكمال التحقيقات إحالتهم الى القضاء العراقي وتم إصدار حكم بحقهم بالإعدام شنقاً حتى الموت".