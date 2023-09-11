مسرور بارزاني خلال لقائه السفير الإيراني: أدينا التزاماتنا وعلى بغداد إرسال حقوقنا المالية

2023/09/11 | 12:10 - المصدر: اخبار كردستان

أربيل، 11 أيلول 2023 (هذا اليوم)- استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أعرب السفير الإيراني عن شكره وتقديره للتسهيلات والمساعدات التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان للزوار الإيرانيين القادمين إلى العراق عبر المنافذ الحدودية للإقليم بهدف المشاركة في أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

كذلك أشاد السفير الإيراني بالتقدم والتطور الذي يشهده إقليم كوردستان، ولا سيّما مدينة أربيل.

وفي سياق آخر من اللقاء، جرى بحث حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والاتفاقات الموقعة.

وأكد رئيس الحكومة أن الإقليم أدّى جميع التزاماته في إطار قانون الموازنة والدستور، داعياً الحكومة الاتحادية إلى إرسال الاستحقاقات المالية للإقليم.