القبض على "أب" عرض بنته للبيع مقابل 5 آلاف دولار في بغداد

2023/09/11 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، إحباط عملية بيع بنت قاصر من قبل والدها مقابل خمسة آلاف دولار في العاصمة بغداد، مؤكدة القبض على والدها.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في بغداد تلقت معلومات دقيقة عن قيام شخص بعرض فتاة قاصر للبيع مقابل مبلغ مالي وقدره 5000 خمسة آلاف دولار .

وأضافت أنه تم على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات عن مكان وزمان بيع الفتاة القاصر بغية إحباط عملية البيع والقبض على الجناة .

وبينت أنه بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية والاستخبارية اللازمة ، بكمين محكم تمت الاطاحة بالمتهم الذي قام بعرض الفتاة القاصر واحباط عملية بيعها .

وتابعت الوزارة، أنه لدى اجراء التحقيق الأولي تبين ان المتهم هو والد الفتاة القاصر وقد أقدم على عرضها للبيع لاشخاص مجهولين غير مبالٍ بمصير ابنته وذلك مقابل مبلغ قدره 5000 خمسة آلاف دولار، مشيرة الى تدوين أقواله واحالته إلى الجهات التحقيقية المختصة في الاتجار بالبشر استعدادا لمثوله امام القضاء لينال جزاءه العادل .

وتهيب وكالة الاستخبارات بالمواطنين الكرام بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .