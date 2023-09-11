المعهد القضائي يعلن موعد امتحان الكفاءة القانوني للدورتين 48 و49

2023/09/11 | 12:21 - المصدر: المعهد القضائي

أعلن المعهد القضائي عن موعد إجراء امتحان الكفاءة القانوني التحريري للمتقدمين للدراسة في المعهد القضائي للدورتين (48) و(49) يومي 29 و 30 من شهر ايلول الحالي في جامعة بغداد عند الساعة التاسعة صباحا ولمدة خمس ساعات.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "موعد اجراء امتحان الكفاءة القانوني لدورة القضاة (48) سيقام يوم الجمعة الموافق 29/ 9/ 2023 ، فيما سيقام امتحان دورة الادعاء العام (49) يوم السبت الموافق 30/ 9/ 2023 في جامعة بغداد/ كلية القانون عند الساعة التاسعة صباحا ولمدة خمس ساعات".

وأضاف أن "المواد الداخلة في امتحان الدورة (48) هي (قانون المرافعات المدنية، القانون المدني، قانون اصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات، قانون الاحوال الشخصية)، والمواد الداخلة في امتحان الدورة (49) هي (قانون المرافعات المدنية، القانون المدني، قانون اصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات، قانون الاحوال الشخصية، قانون الادعاء العام، قانون رعاية الاحداث".

وتابع أن "الامتحان يشمل من تنطبق عليهم شروط وضوابط التقديم للدراسة في المعهد القضائي الواردة في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976".

ضوابط امتحان الكفاءة القانوني للمتقدمين للدورتين 48 و49

اسماء المشمولين بأداء امتحان الكفاءة القانوني للدورة 48

اسماء المشمولين بأداء امتحان الكفاءة القانوني للدورة 49