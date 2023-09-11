المسابقات: المباحثات متواصلة مع اللاليغا لتحديد آلية دوري المحترفين

2023/09/11 | 13:45 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد عضو لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجم الأوسي، أن المباحثات مستمرة مع رابطة "اللاليغا"، لتحديد آلية دوري المحترفين للموسم المقبل.وقال الأوسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الاثنين إن" اتحاد الكرة عقد اجتماعاً مع رابطة الـ(لاليغا) قبل أسبوعين تقريباً، بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال، وتم طرح عدة مواضيع عامة تخص آلية الدوري وصعود وهبوط الفرق بالإضافة الى مناقشة المعوقات التي تعترض المسابقة ، جميعها عرضت بشكل كامل ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار، ولكن تم الاتفاق على إقامة اجتماع آخر في وقت قريب لوضع النقاط على الحروف وتحديد الآلية المتبعة في الموسم الجديد".وأضاف الأوسي، أن" الاجتماع القادم مع رابطة الـ(لاليغا) سيحدد لنا عدد الفرق التي ستشارك في المسابقة وعلى هذا الأساس سيتم معرفة التعامل مع الدوريات الأخرى وآلية المشاركة فيها "، مشيرا الى أن " لجنة المسابقات لم تنوه عن أي معلومة بهذا الخصوص وتنتظر تحديد موقف العمل في دوري المحترفين المقبل ومن ثم الإعلان عن بقية التفاصيل".