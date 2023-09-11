الشمري يشرح تفاصيل قرعة تعيينات التطوع

2023/09/11 | 13:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الاثنين، إجراء قرعة التعيينات للمتقدمين على التطوع على الوزارة بصفة عقود.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن القرعة أجريت لاربع محافظات بحضور اعضاء في لجنة الامن والدفاع البرلمانية، وان الوزارة ستقوم خلال الايام المقبلة باجراء قرعة المتقدمين التطوع في المحافظات الاخرى.

وأضاف أنه سيتم إبلاغ المتطوعين المقبولين في القرعة، بالالتحاق في المراكز التدريب الموجودة في بغداد والمحافظات.