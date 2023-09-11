المالية النيابية تستضيف الفريق المفاوض مع كردستان لتنفيذ الموازنة

2023/09/11 | 15:00 - المصدر: واع

بغداد- واع – وسام الملا

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن استضافة الفريق الحكومي المفاوض مع ممثلي إقليم كردستان لتنفيذ الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة المالية النيابية استضافت اليوم فريق الأمر الديواني الاتحادي المفاوض مع ممثلي اقليم كردستان لتنفيذ الموازنة"، مبيناً أن "الوفد الحكومي طرح رؤيته لحصة الاقليم في الموازنة بالأرقام وهناك مداخلات من النواب لاستيضاح بعض الارقام والنصوص غير الواضحة والتي فسرتها اللجنة المفاوضة".

وأضاف كوجر، أن "اجتماعات اللجنة مع الفريق المفاوض ستستمر حتى الوصول الى حلول".