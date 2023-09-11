2023/09/11 | 15:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أشرت لجنة العلاقات النيابية الخارجية، اليوم الاثنين ايجابيات انفتاح العراق على المحيط الخارجي. وذكر عضوٍ اللجنة عامر الفائز لوكالة ايرث نيوز ان السياسة التي تتبعها حكومة السوداني ناجحة وتصب في خدمة العراق وشعب وتطويره نحو الافضل. وأضاف ان “انفتاح العراق نحو دول العالم يهيئ امرين الاول هو الاستقرار الامني والسياسي اما الامر الثاني […]

ظهرت المقالة الخارجية النيابية تؤشر ايجابيات انفتاح العراق على المحيط الخارجي أولاً على ايرث نيوز.