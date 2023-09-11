قائد شرطة النجف الأشرف يصدر توجيهات لتأمين زيارة وفاة الرسول (ص)

2023/09/11 | 15:15 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة، اليوم الإثنين، عن مناقشة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة وفاة الرسول (ص)، فيما أصدر قائد شرطة المحافظة عدة توجيهات لتأمين الزيارة.

وذكر بيان للقيادة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قائد الشرطة اللواء محمد السلطاني، عقد اجتماعاً أمنياً مع مديري الأجهزة الأمنية والمديريات والأقسام، لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة مرقد الإمام علي (ع) في ذكرى وفاة الرسول محمد (ص).

ووجّه السلطاني، بـ"تأمين الحماية لملايين الزوار الوافدين، ونشر القطعات الأمنية، والتعاون مع الدوائر الحكومية ومواكب العزاء".