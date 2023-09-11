2023/09/11 | 15:20 - المصدر: وكالة وطن

رئيس الوزراء خلال اجتماع الجهد الخدمي والهندسي: أهمية عدم التوسع في المشروعات عالية #الكلفة والتأكيد على اكمال المشاريع التي هي قيد التنفيذ المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: الاجتماع بحث في استمرار الفرق بتقديم الخدمات في مساحة عملها، ضمن المناطق السكنية غير المخدومة وتحويلها إلى أحياء سكنية بخدمات متكاملة بحسب الموازنة المخصصة ◼️الاجتماع أكد على المضيّ في […]