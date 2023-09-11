مواجهات عربية مرتقبة في بطولة آسيا للأندية البطلة في كرة اليد

2023/09/11 | 15:30 - المصدر: العربي الجديد

تستضيف دولة الكويت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي 2023، بطولة آسيا للأندية البطلة في كرة اليد، والتي تشهد مشاركة مكثفة للأندية العربية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، الأحد، من خلال حسابه على موقع "تويتر"، عن تحديد موعد سحب القرعة الخاصة بالبطولة، والتي ستكون يوم 17 سبتمبر/أيلول الحالي في الكويت، إذ من المنتظر أن تسفر القرعة عن مواجهات عربية قوية، بين الأندية العربية العشرة المشاركة في المسابقة.

وستتوزع الأندية الـ 12 إلى 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 أندية، إذ أكد الاتحاد الآسيوي مشاركة كل من أندية القادسية الكويتي والشباب اللبناني والغرافة القطري والنجمة البحريني، والكويت الكويتي والصلاح الفلسطيني و"غولدن إيغل" الهندي، والشارقة الإماراتي، والعربي القطري والجيش العراقي والخليج السعودي و"ساي" الهندي.

يذكر أن البطولة ستنطلق يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني وتتواصل حتى يوم الـ26 من الشهر نفسه، ومن المنتظر أن تشهد منافسة قوية على لقب المسابقة.