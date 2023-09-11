وزير التربية يوجه بإيقاف التقديم او النقل الى مدارس المتفوقين

2023/09/11 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين (11 ايلول 2023)، بايقاف التقديم والنقل الى مدارس المتفوقين لاتاحة الفرصة لها للتحضير الى العام الدراسي الجديد.

وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نظراً لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد ولإتاحة الفرصة الى مدارس المتفوقين والمتفوقات بالاستعداد والتحضير لبدء الدوام الرسمي، وجه وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري بإيقاف التقديم او النقل الى تلك المدارس اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١١".



