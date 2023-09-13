المؤبد بحق رجل وزوجته يتاجران بالمخدرات في النجف

2023/09/13 | 00:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات بالمحافظة أصدرت حكماً بحق رجل وزوجته نتيجة متاجرتهما بالمواد المخدرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت، اليوم، حكما بالسجن المؤبد وغرامة 20 مليون دينار بحق متهمين اثنين هما رجل وزوجته تمت إدانتهما بالمتاجرة بالمواد المخدرة من خلال حيازتهما 3 كيلو جرام داخل منزلهما بمنطقة حي ميسان وسط المحافظة".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017".