اتصال هاتفي بين السوداني وشيخ الأزهر: نقدر جهودكم

2023/09/13 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء (12 أيلول 2023)، اتصالاً هاتفياً بفضيلة شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب للاطمئنان على صحته.

ودعا السوداني خلال الاتصال بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، "بتمام التعافي لفضيلة الشيخ الطيب، مؤكداً تقديره لجهود مشيخة الأزهر وشيخها في نشر روح التسامح والاعتدال بربوع العالم الإسلامي".

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب، توجه أمس الإثنين الى ألمانيا في رحلة علاجية، وقال مصدر مقرب منه إن الطيب "يعتاد في مثل هذا الوقت من كل عام التوجه إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دورية على العمود الفقري تستغرق عدة أيام يعود بعدها إلى ممارسة عمله بشكل طبيعي بمكتبه بمقر المشيخة" مؤكدا ان "الحالة الصحية لشيخ الأزهر مستقرة تماما ولا تستدعي القلق، وان السفر للاطمئنان فقط".