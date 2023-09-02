العراق يعرض المساعدة على ليبيا واغاثة المنكوبين

2023/09/13 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عرض العراق، اليوم الثلاثاء (12 أيلول 2023)، المساعدة والدعم الى ليبيا لإغاثة منكوبي المدن التي ضربها الاعصار المدمر.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "باسم العراق، حكومةً وشعباً، نعبر عن مشاعر التضامن الأخوي مع الشعب الليبي الشقيق، إزاء الكارثة الإنسانية الصعبة التي تمثلت بالسيول والأعاصير والتي اجتاحت شرق ليبيا، ولا سيما مدينة درنة المنكوبة وما خلفته من ضحايا بلغت أعدادهم الآلاف".

وأضاف "نتقدم بعميق التعازي إلى أسر الضحايا، متمنين لهم المغفرة والرحمة ولقلوب ذويهم الصبر والاحتساب، مثلما نتمنى للمصابين سرعة التشافي".

وتابع السوداني "كما تبدي حكومة جمهورية العراق كامل استعدادها لمدّ يد العون في جهود الإغاثة وإنقاذ المنكوبين، والمساعدة الفورية في كل ما من شأنه أن يخفف حجم الكارثة، من منطلق الواجب الإنساني والأخوة بين الشعبين الشقيقين العراقي والليبي".

وكانت السلطات الليبية أعلنت في وقت سابق اليوم عن مصرع أكثر من 5 الاف شخص وفقدان مصير 10 الآف آخرين في شرق البلاد.

ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت شرق ليبيا "شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة".