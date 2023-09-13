شرطة بابل تباشر بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول

2023/09/13 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء (12 أيلول 2023)، الشروع في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص).

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الخطة وضعت بإشراف ومتابعة قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري وبمشاركة مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية لتأمين حماية الزائرين الوافدين إلى النجف الأشرف من داخل وخارج محافظة بابل لإحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد (ص)".

يشار الى ان محافظة النجف تواصل استقبالها للزائرين وأعلنت عطلة رسمية ليوم الخميس المقبل احياءً للمناسبة وسط إجراءات أمنية مشددة.