2023/09/13 | 01:40 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز أعلنت وزارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والنمسا بمجال التدريب. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “إيرث نيوز” أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، استقبل وزير خارجية جمهورية النمسا والوفد المرافق له في مدرسة التدريب الخاص بقيادة قوات الشرطة الاتحادية إذ جرى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، وتخلل هذه الزيارة الإطلاع على مجموعة […]

ظهرت المقالة الداخلية تعلن توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والنمسا أولاً على ايرث نيوز.