الأرجنتين تهزم بوليفيا بثلاثية نظيفة في تصفيات المونديال

2023/09/13 | 04:10 - المصدر: واع

متابعة - واعواصل منتخب الأرجنتين، مسيرته القوية، وعاد بفوز ثمين من بوليفيا، بثلاثية دون رد، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2026.سجل أهداف المباراة إنزو فرنانديز ونيكولاس تاليافيكو ونيكولاس جونزاليس في الدقائق31 و42 و83.اجتاز التانجو عقبة لطالما عطلته كثيرا بسبب صعوبة التنفس في لاباز، عاصمة بوليفيا، التي ترتفع 3660 مترا عن سطح البحر.