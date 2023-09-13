تفاصيل لقاء السوداني ومساعدة وزير الخزانة الأمريكية

2023/09/13 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل مساعدة وزير الخزانة الأمريكية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ والوفد المرافق لها.





وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله.





وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوّهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات، مؤكداً أن تلك الإصلاحات قد أسهمت، وبشكل كبير، في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، وكذلك عالجت التجارة المشبوهة وحدّت من الفساد، مبيناً أن الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق إصلاحاتها في المؤسسات المالية، بالقطاعين العام والخاص.





من جانبها، أشادت السيدة روزنبرغ بالخطوات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في مجال الإصلاح المالي والمصرفي، التي ستساعد العراق في النهوض باقتصاده وتعزيز برامجه وخططه في مجال التنمية المستدامة.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

13- أيلول- 2023