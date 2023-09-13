6 محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس

2023/09/13 | 16:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت محافظات ميسان وواسط والمثنى وذي قار وكربلاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى وفاة الرسول محمد.

وبحسب كتاب رسمي صدر عن محافظها علي دواي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جاء فيه "بناء على ما ورد بقرار مجلس المحافظة المتضمن اعتبار يوم 28 من شهر صفر عطلة رسمية من كل عام في جميع دوائر المحافظة بمناسبة وفاة الرسول الاكرم، تقرر أن يكون يوم الخميس الرابع عشر من نيسان الحالي والموافق 28 من شهر صفر للسنه الهجريه 1445 عطلة رسمية في كافة دوائر ومؤسسات في المحافظة".

كما أعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، في ذكرى مصابنا الرسول محمد، وفق بيان للمحافظة، ورد لوكالة شفق نيوز، مؤكدا أن العطلة لا تشمل الدوائر الخدمية والمشاريع العاملة.

وكذلك أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، لذات المناسبة، وفق بيان رسمي، مضيفا أنه يستثنى من العطلة المدارس التي لديها إمتحانات الدور الثاني.

وأيضا اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، فيما اكد ان القرار يسري على كافة الدوائر باستثناء الخدمية والامنية .

كما قرر محافظ كربلاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، لذات المناسبة.

كما قرر محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد في بيان رسمي تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بأستثناء الدوائر الخدمية والامنية .