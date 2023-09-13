النفط وتوتال إنرجي يبحثان آفاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة

2023/09/13 | 16:30 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، مع وفد شركة توتال إنرجي آفاق التعاون المشترك في قطاع النفط والطاقة.وذكر بيان لوزارة النفط، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، استقبل وفد شركة توتال إنرجي الذي ضم كلا من لورنيت فايفير المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولوران فيفيه مدير الشرق الأوسط لقطاع الاستكشاف، ودنيا الجلبي مديرة توتال إنرجي فرع العراق".وأضاف البيان، أنه "تم خلال الاجتماع بحث آفاق العلاقات والتعاون المشترك في قطاع النفط والطاقة، وخطط وبرامج توتال إنرجي في تنفيذ العقود التي أبرمت مؤخراً مع الشركات النفطية الوطنية، لاستثمار الغاز وتطوير الحقول، إضافة إلى نقل ومعالجة مياه البحر، ومشروع استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء".