2023/09/13 | 16:30 - المصدر: العربي الجديد

تندّد مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان بالقمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية بانتظام، منذ وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، في حق الصحافيين الذين تحدثوا عن قضيتها بإسهاب وعرضوا تداعياتها داخل إيران وخارجها، مع العلم بأن غالبيتهم نساء.

في 16 سبتمبر/ أيلول 2022 توفيت أميني (22 عاماً)، بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.

وأشعلت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد استمرت أشهراً، ومثّلت واحداً من أكبر التحديات التي واجهتها السلطات منذ ثورة 1979.

وكان الصحافيون الذين كشفوا القضية، وحققوا في ملابساتها مستهدفين في مرحلة قمع الاحتجاجات.

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أوقف 79 صحافياً خلال عام وما زال 12 منهم وراء القضبان، ومن بين هؤلاء العديد من النساء.

بعد أقل من أسبوع من وفاة أميني، أوقفت الصحافية في صحيفة شرق اليومية، نيلوفر حامدي (29 عاما) بعد إعدادها تقريراً من المستشفى، حيث بقيت أميني في غيبوبة ثلاثة أيام قبل أن تتوفى ونشرها صورة للعائلة الثكلى على الشبكات الاجتماعية.

ومن بين الصحافيين الموقوفين أيضاً مراسلة صحيفة هم ميهن، إلهه محمدي، التي قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقط رأسها مدينة سقز في محافظة كردستان، غربي إيران.

وما زالت الصحافيتان محتجزتين مذاك وتحاكمان بانتهاك الأمن القومي، وهي تهمة تنفيانها بشكل قاطع.

"عمل شجاع"

قال المسؤول في "مراسلون بلا حدود"، جوناثان داغر: "يجب مكافأة نيلوفر حميدي على شجاعتها والتزامها، لا معاقبتها. يظهر سجنها لحوالى عام القمع الرهيب الذي تمارسه إيران ضد الصحافيين، ورفضها لحرية الصحافة والمعلومات الموثوق بها".

وأوقفت إلناز، شقيقة إلهه محمدي التوأم، وهي صحافية أيضاً، مطلع سبتمبر وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات معظمها مع وقف التنفيذ، بتهمة التآمر.

وستتعين عليها وزميلتها المتهمة أيضاً نكين باقري تمضية أقل من شهر في السجن، بحسب محاميهما. لكن سيكون عليهما اتباع تدريب "أخلاقي" يشرف عليه عناصر من الاستخبارات الإيرانية ولن يكون بإمكانهما مغادرة البلاد.

وقال داغر إن "الحكومة الإيرانية عازمة على إسكات هاتين الصحافيتين والنساء اللواتي يتحدثن عن آرائهن".

ودعت "مراسلون بلا حدود" إلى وقف "العقوبات العشوائية" بحق جميع الصحافيين في البلاد.

وقامت مؤسسة كلوني من أجل العدالة التي أسستها المحامية أمل كلوني وزوجها الممثل جورج كلوني، هذا العام بمكافأة الشقيقتين بجائزة العدالة من أجل النساء.

وقالت المؤسسة إن "عملهما الشجاع ساهم في الإضاءة على وفاة مهسا أميني".

"لا تقبلوا الاستعباد!"

بعد أسابيع من توقيف حامدي ومحمدي، نشرت الشابة نازيلا معروفيان مقابلة مع والد مهسا، أمجد أميني، على موقع مستقل أونلاين.

في المقابلة، اتّهم أمجد أميني السلطات بالكذب بشأن ظروف وفاة ابنته، وتؤكّد العائلة أن مهسا تلقّت ضربات أدت إلى وفاتها، فيما تتحدّث الرواية الرسمية عن مشكلة في القلب.

ومنذ نشر هذه المقابلة، أوقفت معروفيان أربع مرات. وكل مرة تخرج فيها من السجن، كانت تنشر لنفسها صورة من دون حجاب، في ما يبدو تحدّياً لقواعد اللباس المطبّقة في الجمهورية الإسلامية.

وجاء في منشور لها على منصة إكس: "لا تقبلوا الاستعباد، أنتم تستحقون الأفضل!".

ومطلع سبتمبر، قالت معروفيان التي سُجنت مجدداً أواخر أغسطس/ آب الماضي، إنها كانت ضحية لاعتداء جنسي خلال احتجازها.

وأطلق سراحها في عطلة نهاية الأسبوع. وهذه المرة، قررت معروفيان عدم نشر صورة على الشبكات الاجتماعية خشية توقيفها مجدداً إذا ظهرت من دون حجاب.

(فرانس برس)