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تسيير قافلتين للصليب الأحمر إلى ناغورنو كاراباخ "خلال ساعات"

تسيير قافلتين للصليب الأحمر إلى ناغورنو كاراباخ
تسيير قافلتين للصليب الأحمر إلى ناغورنو كاراباخ "خلال ساعات"
2023/09/13 | 16:30 - المصدر: العربي الجديد

قال وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، اليوم الأربعاء، إن بلاده أعطت الضوء الأخضر لتسيير قافلتين إنسانيتين تابعتين للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالي المحاصر قد تنطلقان "خلال ساعات".

وأضاف الوزير، على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن أذربيجان مستعدة لتسيير قوافل إنسانية "بشكل منتظم".

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(وكالات، العربي الجديد)

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