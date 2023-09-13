الحشد الشعبي يشرع بتطهير أرض "مشروع النبراس" في البصرة

2023/09/13 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

أعلنت مديرية المتفجرات في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء (13 أيلول 2023) الشروع بتطهير أرض مشروع النبراس للبتروكيمياويات في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها باشرت اليوم، في مسح الأرض المخصصة لمشروع النبراس للبتروكيمياويات لرفع الألغام والمخلفات الحربية".

وتابعت أن "مشروع النبراس للبتروكيمياويات العائد لوزارة النفط ووزارة الصناعة والمعادن يعد أكبر مشروع للبتروكيمياويات في الشرق الأوسط تم إيقاف العمل به لعقد من الزمن بسبب المخلفات الحربية"، مشيرةً الى أنه "ستكون هذه المشاركة الأولى للحشد الشعبي في حملة إزالة المخلفات الحربية في جنوب العراق عبر مديرية المتفجرات".