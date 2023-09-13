الأسهم الخليجية تحت الضغط قبل بيانات التضخم‎

2023/09/13 | 16:34 - المصدر: بورصة الخليج

شهدت أسواق الأسهم الخليجية بعض الضغوط أمام حذر المتداولين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية حيث تتوجه الأنظار إلى توقعات مسار السياسة النقدية الأمريكية بالإضافة إلى تقلبات أسعار الطاقة.

ظل سوق دبي للأسهم دون تغيير مهم بينما ينتظر المتداولون صدور بيانات التضخم الأمريكية. لا يزال المؤشر الرئيسي قرب أعلى مستوى له لهذا العام وقد يعود إلى الاتجاه الصعودي لكن قد يشهد السوق في نفس الوقت بعض الضغوط مع تباطؤ نمو القطاع غير النفطي إلى حد ما.

يشهد سوق أبوظبي للأسهم اتجاه غير واضح مع تقلبات كبيرة بشكل عام. تمكن المؤشر الرئيسي من التعافي إلى حد ما خلال جلسات التداول القليلة الماضية ويمكن أن يجد دعم في ارتفاع أسعار النفط.

قد يعود سوق الأسهم القطرية إلى التصحيحات السعرية بعد انتعاشه الأخير. لا يزال المؤشر الرئيسي فوق أدنى مستوياته لهذا العام ولكنه قد يتأثر بتقلبات أسعار الغاز الطبيعي.

ظل سوق الأسهم السعودية في المنطقة الحمراء وقد يشهد بعض التصحيحات في الأسعار. ومع ذلك، من الممكن أن يستقر السوق تدريجيا مع استمرار أسعار النفط في الارتفاع.