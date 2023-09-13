2023/09/13 | 16:36 - المصدر: جمعية تيرو للفنون

ثقافة وفن : للمرة الأولى في لبنان: أسبوع أفلام للصم بلغة الإشارة في طرابلس

اعلنت «جمعية تيرو للفنون» و«مسرح إسطنبولي» عن إقامة «أسبوع سينما الصم» في «المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ المجاني» في مدينة طرابلس، في السابع عشر من أيلول/سبتمبر تحت شعار "السينما للجميع "، ويعد أسبوع سينما الصم هو الأول من نوعه في لبنان كونه مفتوح أمام الجميع ومجاني والأفلام مترجمة بلغة الاشارة ومنها أفلام قصيرة شارك بإعدادها المتدربون من الصم بالتعاون مع مؤسسة سينما في كل مكان ، كما وتنظم ورش تدريبية في المسرح والرسم مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى أفلام للمكفوفين وضعاف البصر بتقنية الوصف الصوتي .

وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ: «أن استمرار عروض الأفلام والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات من حولنا يشكل فرصة مهمة للتلاقي وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم كي يكون الفن حق للجميع وخصوصاً ذوي القدرات الخاصة علينا تمكينهم وتنمية قدراتهم عبر الفنون من خلال الورش التدريبية وأسبوع سينما المكفوفين وسينما الصم " .

وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب المتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور والتي تحوّلت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وسينما أمبير في طرابلس التي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، ومن المهرجانات التي أسستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مهرجان طرابلس المسرحي الدولي، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر، مهرجان تيرو الفني الدولي ، مهرجان صور المسرحي الدولي ومهرجان طرابلس المسرحي الدولي ومهرجان لبنان السينمائي في طرابلس

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