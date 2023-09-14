2023/09/14 | 00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ زار وفد تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اربيل عاصمة اقليم كوردستان والتقى قيادات من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وترأس الوفد نائب أمين عام التيار بشار الساعدي وعضوية كل من حمزة علي وحيدر عطية بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الساعدي أنّ "الزيارة جاءت ضمن نهج تيار الفراتين في ترصين العلاقات مع القوى السياسية الوطنية، وقد حمل الوفد تحيات الأمين العام لتيار الفراتين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى شعبنا في أقليم كردستان العراق وقياداته السياسية".

وذكر أنّ "مباحثات الطرفين تناولت الأوضاع العامة والسياسية ومتطلبات بناء الدولة، بالشكل الذي يضمن حقوق مواطنيها وتبادل الأفكار والرؤى لإيجاد مخارج للأزمات؛ من أجل تصفيرها للانطلاق نحو التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم البلاد".

وأشار الساعدي إلى أنّ "وفد الفراتين الزائر يهدف إلى مغادرة مصطلح "المشاكل العالقة بين المركز والإقليم" تأكيداً لرؤية رئيس مجلس الوزراء بشأن ذلك".

وذكر البيان، أنه من جانبهم "حمّل قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني تحياتهم إلى أمين عام تيار الفراتين، رئيس مجلس الوزراء، متمنين له السداد في عمله وتنفيذ منهاجه الحكومي".