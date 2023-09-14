2023/09/14 | 00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة الإعمار والإسكان، يوم الأربعاء، عن عدد المشاريع التي يتضمنها البرنامج الحكومي، وبينما أحصت المشاريع المنجزة، بينت التي فيها نسب إنجاز متقدمة عن المرسوم لها، والأخرى التي قيد الإنجاز.

وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الإعمار والإسكان وضعت استراتيجية لمتابعة وتنفيذ المشاريع المتلكئة للقطاعات كافة، وفي جميع أنحاء العراق".

وأضاف صباح، كما "هناك متابعات ميدانية من قبل الوزير والمدراء العامين كل حسب اختصاصه لتلك المشاريع المتلكئة"، لافتاً إلى "اتخاذ إجراءات منها سحب عمل شركات المقاولة المتلكئة، وتذليل المعوقات التي تواجه المشاريع الأخرى".

وأوضح، أن "الوزارة لديها 142 مشروعاً ضمن البرنامج الحكومي بمختلف التخصصات، (الطرق والجسور، الماء، المجاري، المباني، المشاريع المموّلة من القروض الدولية، صندوق الإسكان)".

وتابع صباح، أن "المشاريع المنجزة هي 39 مشروعاً، وهناك 26 مشروعاً بنسب إنجاز متقدمة عن المرسوم لها، والباقي قيد الإنجاز، وتخضع لرقابة ومتابعة ميدانية مستمرة من قبل الوزارة، لغرض انجازها بأسرع وقت ممكن".