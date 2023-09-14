يرتدي بدلة عسكرية.. القبض على منتحل صفة "لواء" في النجف

2023/09/14 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ألقت قوة أمنية، اليوم الأربعاء (13 أيلول 2023)، القبض على منتحل صفة ضابط برتبة (لواء) في محافظة النجف.

وذكر بيان لمديرية استخبارات النجف تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارزها ألقت القبض على منتحل صفة (لواء) الذي كان يتجول في مديرية جوازات النجف، مرتدياً الرتبة العسكرية والغرض منها، تعقيب معاملات المواطنين".

وأشار الى، أن "المتهم حاول الفرار من عناصر المفرزة المتواجدة في مديرية جوازات النجف، لكنها تمت الإطاحة به والقبض عليه والتحقيق معه".

ولفت البيان الى "إيقاف المتهم وفق احكام المادة (160 ق .ع) لينال جزاءه العادل".