2023/09/14 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

وصف عضو لجنة الامن البرلمانية النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الأربعاء (13 أيلول 2023)، الوضع الأمني في ديالى بأنه "نار تحت رماد"، فيما أشار إلى أن المطلوبين للقانون يصولون بالمحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "طرح الحقائق بشكل شفاف فيما يتعلق بالمشهد الأمني في ديالى مهم لانه سيؤدي الى اعادة النظر ومعالجة السلبيات والأخطاء لتفادي تكرار ما يؤدي الى المزيد من نزيف الدماء".

واضاف، ان "الوضع الأمني في ديالى بالمختصر "نار تحت رماد" ومن المؤسف وجود الكثير من المطلوبين يتجولون في المناطق والقصبات رغم انتشار القوات الأمنية بعضهم عليه احكام مؤبد واعدام والبعض عليه قضايا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأكمل التميمي، ان "هناك عصابات محميّة من قبل جهات متنفذة في ديالى وهذا الأمر بالغ الخطورة ويستدعي من القائد العام للقوات المسلحة ان يعيد النظر في ملف أمن محافظة حيوية تشكل مفتاح أمن العاصمة بغداد".

وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم السبت (29 نيسان 2023)، تشكيل لجنة بأمر ديواني لإعادة الأمن إلى محافظة ديالى، على إثر اجتماع عقد بالمحافظة بحضور الأمين العام لمنظمة بدر هـادي العامري، ورئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي وقائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيـدي، والقيادات الأمنية في المحافظة، وعدد كبير من شيوخ ووجهاء العشائر والشخصيات الدينية والسياسية، في عموم مناطق المحافظة".

وطبقًا لبيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، فأنه "تم تشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لإعادة الأمن إلى محافظة ديالى، مشدداً على البدء بصفحة جديدة في المحافظة".