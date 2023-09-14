2023/09/14 | 01:30 - المصدر: ايرث نيوز

قرر ديوان محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، أن يكون يوم غدً الخميس دوام رسمي للمصارف الحكومية. وذكر الديوان في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “يوم غد الخميس سيكون دوام رسمي للمصارف الحكومية في محافظة الديوانية وذلك لاكمال قوائم الرواتب الخاصة بصرف العلاوات والترفيعات ومستحقات الدوائر الحكومية المالية”.

ظهرت المقالة حكومة الديوانية: غدًا الخميس سيكون دوام رسمي للمصارف الحكومية في المحافظة أولاً على ايرث نيوز.