رئيس الوزراء يبارك الإنجاز العالمي للرباع قاسم حسن

2023/09/14 | 02:00 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الإنجاز العالمي للرباع قاسم حسن الفائز بذهبية وبرونزية وزن 96 كغم ضمن بطولة العالم لرفع الاثقال الجارية احداثها في المملكة العربية السعودية.وقال خالد گبيان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "أجرى اتصالا هاتفيا بالبطل الرباع قاسم حسن ونقله تهاني وتبريكات رئيس الوزراء ووعده بتكريمه ومدربه والاتحاد العراقي للعبة وبما يتناسب مع قيمة هذا الانجاز العالمي الذي تحقق للعراق في هذا المحفل العالمي الكبير" .